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Haberler İzmir Kumarda Kıbrıs’ın rakibi Bornova

Kumarda Kıbrıs’ın rakibi Bornova

Pandemi dönemi boyunca korona virüs tehlikesine aldırış etmeyen kumarbazlar, ceza yemeyi göze alarak oyunlarını oynamaya devam ediyorlar.

Kumarda Kıbrıs’ın rakibi Bornova

2.2.2021

Ülke genelinde birçok gizli kumarhaneye baskın düzenlenirken, İzmir Bornova bu konuda dikkat çekiyor.

ÖZEL ARAÇLARLA GELİYORLAR

İZMİR'DE son 10 ayda kumar nedeniyle kesilen 20 milyon liraya yakın idari ceza parasının, 11 milyon liralık kısmı Bornova'daki kaçak mekanlara ve kumarbazlara kesildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, Bornova'ya tıpkı Kıbrıs gibi tombala kumar turları düzenlendiği ve kentin bir çok ilçesinden insanların akın ettiği ortaya çıktı. 10 ayda 2 bin 79 kişiye ceza kesilirken, yakalanan kişilerin genellikle Ödemiş, Tire, Bayındır Menderes, Buca ve Çiğli ilçelerinden oldukları görüldü. Kumarbazların özel araçlarla kumar oynamak için Bornova'ya geldikleri kaydedildi.

FATİH ŞENDİL

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