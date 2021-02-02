Kent genelindeki yaşanan kuvvetli yağış nedeniyle en çok zarar gören ilçelerden biri olan Menderes'te ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Menderes Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yeniköy ve Küner mahallelerinden geçen Balaban Deresi'nin sağ ve sol bandındaki 500 metre içerisinde evleri bulunan vatandaşların evlerini güvenlik nedeniyle boşaltmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur."
ÖNEMLİ DUYURU— Menderes Kaymakamlığı (@menderes_kaym) February 2, 2021
Yoğun yağışlardan dolayı İlçemiz Yeniköy Balaban Göletinin dolması nedeniyle göletten su bırakılmaya başlanacaktır.
Menderes Kaymakamlığı!ndan dere bandındaki evlere "tahliye" uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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