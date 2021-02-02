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Haberler İzmir Menderes Kaymakamlığı!ndan dere bandındaki evlere "tahliye" uyarısı

Kaymakamlığı!ndan dere bandındaki evlere "tahliye" uyarısı

Kaymakamlığı, yaşanan kuvvetli yağış nedeniyle ilçedeki 'nin sağ ve sol bandındaki 500 metrelik alanda oturanların evlerini güvenlik nedeniyle boşaltmaları gerektiğini duyurdu.

Menderes Kaymakamlığı!ndan dere bandındaki evlere tahliye uyarısı
AA

02.02.2021, 23:13

Kent genelindeki yaşanan kuvvetli yağış nedeniyle en çok zarar gören ilçelerden biri olan Menderes'te ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Menderes Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yeniköy ve Küner mahallelerinden geçen Balaban Deresi'nin sağ ve sol bandındaki 500 metre içerisinde evleri bulunan vatandaşların evlerini güvenlik nedeniyle boşaltmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur."

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