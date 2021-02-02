Menderes Kaymakamlığı!ndan dere bandındaki evlere tahliye uyarısı

Kent genelindeki yaşanan kuvvetli yağış nedeniyle en çok zarar gören ilçelerden biri olan Menderes'te ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Menderes Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Yeniköy ve Küner mahallelerinden geçen Balaban Deresi'nin sağ ve sol bandındaki 500 metre içerisinde evleri bulunan vatandaşların evlerini güvenlik nedeniyle boşaltmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur."

ÖNEMLİ DUYURU

Yoğun yağışlardan dolayı İlçemiz Yeniköy Balaban Göletinin dolması nedeniyle göletten su bırakılmaya başlanacaktır. — Menderes Kaymakamlığı (@menderes_kaym) February 2, 2021