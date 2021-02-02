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Haberler İzmir Menemenspor ara transfer dönemini hareketli geçirdi

Menemenspor ara transfer dönemini hareketli geçirdi

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde lider 'a 4-0 mağlup olup alt sıralardan kurtulamayan Menemenspor, ara transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri oldu. Sarı-lacivertliler değişime önce teknik direktörle başladı.

Menemenspor ara transfer dönemini hareketli geçirdi
DHA

02.02.2021, 13:40

Cenk Laleci ile vedalaşan İzmir ekibi, Ümit Karan'la sözleşme imzaladı. Karan yönetiminde transfer çalışmalarına başlayan Menemenspor, 14 futbolcuyu renklerine bağladı. Mali krizle de boğuşan sarı-lacivertlilerde Selmani, Taşkın, Murat Elkatmış, Murat Erdemir, Kamara, Furkan, Şeref ve Sikiru gibi as futbolcular takımdan ayrıldı. Menemenspor ara tranfer döneminde şu isimlerle anlaştı: Abdulkadir Öksüz, Hamza Ok, Batuhan Şen, Berkay Samancı, Berke Avaz, Emirhan Topçu, Emre Selen, Fatih Demirlek, İsmail Haktan, Kazım Yakmaz, Mahamaou Ba, Okan Yılmaz, Omar Mohamed ve Simon Zenke.
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