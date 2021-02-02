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Menemenspor ara transfer dönemini hareketli geçirdi

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde lider Giresunspor'a 4-0 mağlup olup alt sıralardan kurtulamayan Menemenspor, ara transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri oldu. Sarı-lacivertliler değişime önce teknik direktörle başladı.