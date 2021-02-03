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Haberler İzmir 10 katlı binada yangın paniği! Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

10 katlı binada yangın paniği! Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

İzmir’in ilçesinde, 10 katlı binanın kapıcı dairesinde yaşayan şahıs eşiyle tartıştıktan sonra evini ateşe verdi. Paniğe neden olan yangında çok sayıda kişi dumandan etkilendi.

10 katlı binada yangın paniği! Çok sayıda kişi dumandan etkilendi
İHA

03.02.2021, 08:35

Yangın, Evka-5 Mahallesi 8809 Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın kapıcı dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, binanın kapıcı dairesinde oturan M.K, eşiyle tartıştıktan sonra evini ateşe verdi.

Daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar tarafından durum polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen bazı bina sakinleri sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi. Bazıları ise ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında dairede hasar meydana gelirken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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