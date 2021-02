AK Partili Başkan Vekili Aydın Pehlivan: “Menemen’e hizmeti engelleyemeyecekler”

Menemen Belediyesi'nde yönetimin AK Parti'ye geçmesi sonrasında gerçekleşen ilk meclis toplantısında gündeme şirketlerin yetkisinin devredilmesi konusu damga vurdu. Belediye bünyesindeki Meta-Su ve Menaş şirketlerinin yetkisinin AK Partili Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a geçmesi için yapılan oylamada onay çıkmadı. Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı fire vermedi.

'HER YOLU DENİYORLAR'

AK Parti ve MHP yetki için 13 kabul oyuna ulaşırken Millet İttifakı 18 ret oyu kullandı. Bu sonuca göre şirketlerin yetkisi CHP'li Deniz Karakurt'ta kaldı. Bu oylama ile CHP'nin niyetini gösterdiğini belirten Başkanvekili Aydın Pehlivan, "Bizi çalıştırmamak ve elimizi kolumuzu kilitlemek için her yolu deniyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan'ın desteği ve Menemen halkının duası ve büyük gücü ile ne yaparlarsa yapsınlar hizmet etmemizi engeleyemecekler. Amaçları her türlü red oyuyla bizim işlerimizi kilitlemek. Ancak bütün kapılara duvar da örseler biz Menemen halkına hizmet edeceğiz. Ağlamak ve bahane bulmak için bu koltuğa talip olmadık. En iyisini en güzeline hak eden Menemen için varız. Biz sorun yaratmak için değil çözmek için geldik. Menemen'de herkes en iyi belediye hizmetini alacak" dedi.

■ FATİH ŞENDİL