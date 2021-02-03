Aşırı yağmur 8 saatte İzmir'i felç etti!

İzmir'de sel sularında mahsur kalan araç sürücülerinin imdadına trafik polisleri yetişti. Sağanak yağış sebebiyle ana arterler tıkanırken, Anadolu Caddesi- Yeni Girne Caddesi yol ayrımı mevkii, Yamanlar Deresi'nin taşması sonucu sel altında kaldı. Sel suları nedeniyle araçlar yolda mahsur kalırken, sürücülerin imdadına İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yetişti. Sel suları nedeniyle ilerleyemeyen bazı araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılırken, bazı araçları trafik polislerinin de yardımıyla vatandaşlar iterek sulardan çıkarmaya çalıştı.

ÇOK SAYIDA ALTGEÇİT TIKANDI

Konak ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi önündeki Konak Altgeçidi'ni su bastı. Altgeçide dolan su nedeniyle trafik akışı gerçekleştirilemedi. Konak'tan altgeçidi kullanarak Balçova, Urla, Güzelbahçe ve Çeşme tarafına gitmek isteyen vatandaşlar, yolun kapanması nedeniyle ilerleyemedi. Kemer Altgeçidi de sular altında kalınca ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçların altgeçide yönelmemesi için altgeçit önüne beton bariyer yerleştirdi. Halkapınar'da Şehitler Caddesi'nde, ulaşımda sorun yaşandı. Araçlar burada da ilerlemekte güçlük yaşadı.

ANA YOLLAR SEL SULARIYLA DOLDU

Konak ve Karşıyaka'nın yanı sıra, Balçova, Karabağlar, Karaburun ve Bayraklı'da da yolların suyla dolması sebebi ile trafik akışı sağlanamadı. Altınyol'un Turan bölümünde dereden ve üst kotlardan gelen yağmur sularının caddede birikmesi ve trafik akışında sıkıntıya neden olması nedeniyle İtfaiye, Fen İşleri ve İZSU Genel Müdürlüğü harekete geçti. Ekipler orta refüjde belirli aralıklarla suyun deniz tarafına akışını sağlayacak kesitler açtı. İtfaiye ekipleri de kurdukları iki adet büyük su pompası ile yoldaki suyun denize tahliyesini sağladı.

YÜZLERCE ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Balçova- Üçkuyular, Bayraklı-Anadolu Caddesi, Konak-Mithatpaşa Caddesi, Konak ve Karantina Altgeçidi, Halkapınar- Yunuslar, Yeşildere Caddesi, MenderesÇitlembik Deresi, Karabağlar, Gürçeşme ve Yeşildere'de yer yer su taşkınları oluştu. Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala semtinde de dere taşınca birçok araç sel sularına kapılarak sürüklendi. İlçede bir istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.

VATANDAŞ ÇEKİCİLERDEN DERT YANDI

Sel sularında araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlardan Ömer Yalçın, araçlarını sudan kurtaran çekicilerin yüksek ücret talep etmesinden dert yandı. Canlarını zor kurtardığını belirten Yalçın, "Halimizi görüyorsunuz. Arabalar suyun içinde kaldı. Onlarca araç suyun içinde kaldı, biz de canımızı zor kurtardık, camdan kendimizi dışarı attık. Araba gitti zaten. Çekiciler de burada bekliyor. Arabayı kurtarıp 100 metre ileri götürüyorlar, bizden 300 lira ücret istiyorlar. Bu da ayrı bir sorun" dedi. Motosikletiyle sel sularına düşen ve polislerin yardımıyla kurtulan Hüseyin Gazi Saraç ise, "Sabah yanımdan geçen büyük otobüsler su dalgası yapınca, motosikletimle beraber suya düştüm. Tüm yollar kapalı işime gidemiyorum. Maddi hasarımız çok büyük" diye konuştu.