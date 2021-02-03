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Haberler İzmir Baraj sularının tahliyesi nedeniyle Yeniköy Mahallesi boşaltılıyor

Baraj sularının tahliyesi nedeniyle boşaltılıyor

’in ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göleti’nin aşırı doluluk nedeniyle tahliye edilmesine karar verildi. Başkan Soyer, sosyal medya hesabından organizasyonunda Yeniköy mahallesinin boşaltılmasına karar verildiğini açıkladı.

Baraj sularının tahliyesi nedeniyle Yeniköy Mahallesi boşaltılıyor
İHA

03.02.2021, 08:45 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021, 10:53

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yeniköy Mahallesi'nde bulunan sulama göletinin aşırı doluluk nedeniyle tahliye edileceğini ve mahallenin boşaltılmasına İzmir Valiliği organizasyonunda karar verildiğini açıkladı.

Suyun gövdeyi aşarak zarar verdiğini ve bu sebeple tehlike oluşturduğunun ortaya çıktığını bildiren Başkan Soyer, Yeniköy Mahallesi'nin boşaltılmaya başlandığını aktardı.



Başkan Soyer, yaptığı açıklamada, "Menderes ilçemize bağlı Yeniköy'deki sulama göletinde aşırı doluluk nedeniyle gelen su gövdeyi aşarak zarara neden oldu. Özel İdare tarafından yapılan ve geçtiğimiz yıllarda belediyemize devredilen sulama göletinin tehlike oluşturduğu ortaya çıktı. Gölette su tahliye çalışması devam ediyor. İzmir Valiliğimizin organizasyonunda Yeniköy mahallesinin boşaltılmasına karar verildi. Büyükşehir Belediyemiz tüm kurumsal gücüyle bu tahliye operasyonunda görev almaya hazırdır" ifadelerine yer verdi.

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