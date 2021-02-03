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Haberler İzmir Hastaneden dönüyorlardı: 5 yaralı

Hastaneden dönüyorlardı: 5 yaralı

Hastaneden dönüyorlardı: 5 yaralı

3.2.2021

İzmir'in Tire ilçesinde, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonrası ortalık savaş alanına döndü. Tire Devlet Hastanesi'nden, Torbalı'daki evlerine dönmek isteyen ailenin aracı Mahmutlar köyü yakınlarında karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Sürücü, Ş.D'nin araç içinde sıkıştığı kazada ailenin beyin kanaması geçiren 1,5 aylık bebekleri ağır, diğer 4 kişide hafif şekilde yaralandı.

■ NADİR UYSAL

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