“İzmir Aqua Park’a döndü!”

Sabah saatlerinde vatandaşların yollara çıkmasıyla birlikte sosyal medyada da bir numaralı gündem maddesi İzmir'deki sel felaketi oldu. İzmirliler yaşadıkları bölgelerden sel manzaralarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Kimi yaşadıkları sıkıntıyı dile getirirken, kimileri ise sel felaketini espirili sözlerle anlattı. Bulundukları noktalardan fotoğraf atan İzmirliler, alt yapı sorununu da eleştirdi. İşte o paylaşımlardan bazıları...



'HELİKOPTERE İHTİYAÇ VAR'

SEMİH ÇAY: 20 yıldır sağanak CHP belediyeciliğiyle yaşıyoruz, yağmur çiselese İzmir'in kilitlenmesine alıştık artık.

BUSENUR CAHAN: Bütün şehir koca bir aqua parka döndü.

CANAN AKYILDIZ: Eve gitmek için helikoptere ihtiyacımız var.

FERAH ÖNEL: 20 yıldır CHP'nin İzmir'e yaptığı eziyet... Üst yapı yok alt yapı zaten yok. Şu bisikletleri ver de, Halkapınar'da karşıya geçsin millet!

TÜRK KIZI: Bugün seçim olsa yine sonuç değişmez.

DİVİNA: Şişme botumu hazırladım, markete onunla gideceğim artık. Hem poşet taşıma kapasitesi de daha yüksek, iyi tarafından bakmalı.

GOOD FELLAS: Sen ESHOT'u denize açarak devrimin kralını yaptın başkanım boş ver rakamlara falan çok takılma.