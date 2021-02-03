İzmir'de 268 litre sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mordoğan Mahallesi'ndeki 4 adreste alkollü içki üretimi ve satışı yapıldığı duyumu üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 268 litre sahte alkollü içki, 2 damıtma cihazı, 2 alkolmetre, 3 bin 500 gram anason bitkisi, şişeleme aparatı ve anason aroması ele geçirildi.



Şüpheliler H.D, K.K, S.V. ve I.S. gözaltına alındı.