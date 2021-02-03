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Haberler İzmir İzmir'de 268 litre sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı

'de 268 litre sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı

'in ilçesinde 4 adrese düzenlenen operasyonda 268 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de 268 litre sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı
AA

03.02.2021, 15:18

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mordoğan Mahallesi'ndeki 4 adreste alkollü içki üretimi ve satışı yapıldığı duyumu üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 268 litre sahte alkollü içki, 2 damıtma cihazı, 2 alkolmetre, 3 bin 500 gram anason bitkisi, şişeleme aparatı ve anason aroması ele geçirildi.

Şüpheliler H.D, K.K, S.V. ve I.S. gözaltına alındı.

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