İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mordoğan Mahallesi'ndeki 4 adreste alkollü içki üretimi ve satışı yapıldığı duyumu üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 268 litre sahte alkollü içki, 2 damıtma cihazı, 2 alkolmetre, 3 bin 500 gram anason bitkisi, şişeleme aparatı ve anason aroması ele geçirildi.
Şüpheliler H.D, K.K, S.V. ve I.S. gözaltına alındı.
İzmir'de 268 litre sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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