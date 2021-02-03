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Haberler İzmir İzmir’de istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı

’de istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı

’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel felaketi meydana gelirken, ilçesinde bulunan dere yatağındaki istinat duvarı sabaha karşı büyük bir gürültüyle yıkıldı.

İzmir’de istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı
İHA

03.02.2021, 08:44

İzmir'de dün gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini göstermeye devam eden sağanak yağış sele dönüştü. Kent genelinde birçok noktada ev ve iş yerlerini su basarken derelerde taşkınlık meydana geldi.

Bornova ilçesinde ise bu sabah saatlerinde dere kenarında buluna istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yıkılan istinat duvarının çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Derede akmaya devam eden su seviyesinin yüksekliği dikkatlerden kaçmazken, vatandaşlar yetkililerden çalışma yapılmasını talep etti.

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