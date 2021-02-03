İzmir’de istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı

İzmir'de dün gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini göstermeye devam eden sağanak yağış sele dönüştü. Kent genelinde birçok noktada ev ve iş yerlerini su basarken derelerde taşkınlık meydana geldi.

Bornova ilçesinde ise bu sabah saatlerinde dere kenarında buluna istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yıkılan istinat duvarının çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Derede akmaya devam eden su seviyesinin yüksekliği dikkatlerden kaçmazken, vatandaşlar yetkililerden çalışma yapılmasını talep etti.

İzmir'deki sel felaketinde son durum ne? Yağış ne zaman duracak?

AK Partili heyet sel mağdurları için sahada