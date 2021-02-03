İzmir’de sular çekildi! Selden en fazla etkilenen bölgelerden Alsancak semti, havadan görüntülendi

İzmir'de önceki akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış, dün sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle pek çok ilçede sel meydana geldi, yağışın kuvvetiyle istinat duvarları çöktü. Birçok ev ve iş yerini su bastı, araçlar suya gömüldü. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu İzmir'deki sular çekildi.

Sular altında kalan Konak ilçesine bağlı Alsancak semti de havadan görüntülendi. Öte yandan selden dolayı dükkanları zarar gören esnaf da dükkanlarını temizlemeye devam ediyor. Uğur Kaya isimli cep telefonu dükkanı sahibi esnaf, "Dün durum çok kötüydü.

Ortalık berbat durumda. Halletmeye çalışıyoruz. Dükkanda hasar var. Su, mobilyalara kadar gelmiş. Mobilyaların içi eşya doluydu. Dün akşam çalışmalar yapıldı, sabaha karşı sular çekilmiş oldu" dedi. Kitapevi sahibi Mehmet Nusret Özbay ise, "Dün, normal yağışların çok üzerinde bir yağış oldu. Birçok yeri su bastı. Dükkanımız, 15-20 santim suyla doldu. Kitaplarımız zara gördü. Birazını kurtarmaya çalıştık. Kitaplarımızın suya karşı hassas olması, mobilyalarımızın ahşap olması sorun oldu. Bizim için büyük bir zarar oldu" diye konuştu.