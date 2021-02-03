Sel sularına teslim olan kavşak hiç sel yaşanmamış gibi

Şiddetli yağmur nedeniyle derelerin taştığı ve sel sularının birçok noktayı esir aldığı İzmir'de günlük hayat normale dönüyor. Dün onlarca aracın suya gömüldüğü, İzmir-Çanakkale yolu üzerindeki Girne Kavşağı normale döndü.

İzmir'in ana arterlerini birbirine bağlayan yonca kavşak, dün sel sularının etkisiyle adeta suya gömülmüş ve onlarca araç suda kalarak kullanılamaz hale gelmişti.



İzmir kent içi ulaşımının önemli noktalarından olan yonca kavşak bugün normale dönerken, pek çok önemli noktayı birbirine bağlayan noktanın dünkü halinden eser kalmadı.





Girne Kavşağı drone ile havadan da görüntülenirken, yaşanan selin izlerinin adeta hiç yaşanmamış gibi silindiği görüldü.