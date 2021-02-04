Bakanlıktan ayrıntılı sel raporu

İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bir araya gelen Çataklı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, durum değerlendirme toplantısı yaptı.

'YÜZDE 80'İ KARŞILANDI'

Sel felaketinin yaralarının sarılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Çataklı, "19 dere taştı, şu ana kadar da 2 bin 693 ihbar ulaşmış durumda. Bunlardan 1714 su baskını 52 mahsur kalma olayına müdahale edilmiş durumda. Yani ihbarların yüzde 80'ine yakını karşılanmış durumda. 2 vatandaşımızı kaybettik. Öncellikle Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. İzmir ilimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu anda 2 bin 391 personel 451 araçla çalışmalar devam ediyor. Esasen ilin bu tür afet bakımından araç gereç kapasitesi büyük oranda yeterli ancak yine de tedbir amaçlı çevre illerden araçlar sevk edildi" dedi.



'66 BİN DÖNÜMLÜK ALAN SULAR ALTINDA KALDI'

TARIM arazilerinde ve konutlarda oluşan zararla ilgili ekiplerin oluşturulduğunu belirten Çataklı, "İletişimde önemli bir sıkıntı yaşanmadı. Ancak elektrikte 170 trafonun arızalandığını görüyoruz. Bunlardan 99'unun arızası giderildi. 71'inde çalışmalar devam ediyor. Tarım arazilerinde de 66 bin dönümlük alanın su altında kaldığını görüyoruz. Asıl hasar, suların çekilmesiyle birlikte ortaya çıkacak" diye konuştu.