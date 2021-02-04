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Haberler İzmir Başkanların rahatı bozulmadı

Başkanların rahatı bozulmadı

Sel felaketinde 2 kişinin öldüğü ’te incelemelerde bulunan CHP’li ilçe belediye başkanı ’ın ıslanmaması için bir işçinin şemsiye tuttuğu kareler büyük tepki topladı. Büyükşehir Belediye Başkanı ise, Ulaşım Merkezi’nde ziyafet çekti.

Başkanların rahatı bozulmadı

4.2.2021

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde incelemelerde bulunan CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medyadaki fotoğrafları tepki çekti. Paylaştıktan bir süre sonra gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan kaldırılan fotoğrafta bir işçinin Kayalar'ın ıslanmaması için şemsiyesini tuttuğu görüldü. Sel felaketinin yaşandığı gün Soyer'in gelişmeleri takip ve koordine etmek için İzmir Ulaşım Merkezi'nde (İZUM) kuru fasulye ziyafeti çekmesi ise şaşırttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, inceleme için gittiği İZUM'a yemek sipariş etti.



'EGO KOKAN HAREKET'
Kentin birçok ilçesinde sağanak yağış nedeni ile dereler taştı, araçlar sular altında kaldı, sürücü ve yayalar yollarda mahsur kaldı. İki kişinin hayatını kaybettiği selde İzmir felaketi yaşarken, CHP'li belediye başkanlarının sosyal medyadaki fotoğrafları 'Pes' dedirtti. Sağanak yağışın can ve mal kaybına neden olduğu Menderes'te, CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçede incelemelerde bulundu. Kayalar bunu da sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğrafta Kayalar'ın bir belediye işçisine ıslanmaması için şemsiye tutturması 'Bunlar ego kokan hareketler' dedirtti.
Kayalar bir süre sonra tepkiler üzerine fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdı.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın bu fotoğrafı gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.

YEMEK SİPARİŞ ETTİLER
Sel felaketinin yaşandığı gün, gece geç saatlerden sabahın ilk ışıklarına kadar çalışan ekipler yaraları sarmak için kolları sıvarken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer de gelişmeleri takip ve koordine etmek için Genel Sekreter Buğra Gökçe ile birlikte İZUM'a geçti.
Buradan 'İzmirlilere sokağa çıkmayın' uyarısında bulunan Soyer, çizme ve yağmurlukları ile bir süre sahada dolaşıp, yemek molası için tekrar İZUM'a geri geldi. Ekipler ev ve işyerleri su basan vatandaşlara yardım etmek için soluksuz çalışırken, Soyer ve ekibinin kentin meşhur kuru fasulyecisinden yemek siparişi verip ziyafet çektiği ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar fotoğraf için 'Sel de bile başkana kuru fasulyeyi yetiştirmişler, helal olsun' yorumunu yaparken, fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan firma çalışanı, "Sağanak yağış ve afet sonrası acil toplanma merkezinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Tunç Soyer ve beraberindeki heyete yoğun çalışma ortamında Fasülye Tanesi lezzetlerini sunduk" notunu düştü.

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