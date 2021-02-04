  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de sokak ortasında dehşeti yaşatmıştı! O katil yakalandı

'de sokak ortasında dehşeti yaşatmıştı! O katil yakalandı

’de yürüdüğü sırada pompalı tüfekle vurularak öldürülen Metin Zeybek’in katil zanlısı jandarma tarafından yakalandı. Diğer şüpheli S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de sokak ortasında dehşeti yaşatmıştı! O katil yakalandı
İHA

04.02.2021, 11:04

27 Ocak günü 17.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine, İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde Metin Zeybek'in (68), sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurulduğu ihbarı geldi.



Olay üzerine harekete geçen Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) dedektiflerinin titiz çalışmaları sonucunda Zeybek'in katil zanlısı yakalandı. Jandarma ekipleri, şüpheliler U.K. ve S.B.'nin saklandıkları adresleri tespit ederek harekete geçti. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan U.K. ve S.B. işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Katil zanlısı U.K. tutuklanarak Aliağa 1 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de sokak ortasında dehşeti yaşatmıştı! O katil yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.