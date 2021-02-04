Menderes’teki gölet tehlike oluşturdu

Doluluk seviyesini düşürmek ve tehlikeyi azaltmak amacıyla gölette tahliye sürerken, vatandaşlar tehlikenin az da olsa devam ettiğini söyledi.



'GÖLET PATLAYACAKTI'

MAHALLE sakinlerinden Ethem Balaban (57), "Bu sene çok fazla orman yangını oldu, ağaçlar hasar gördü.

Bunun da etkisiyle su birden hızlanarak gölete doldu. Eğer biraz daha yağmur yağsaydı göletimiz patlardı" dedi. Gölet yakınında evi bulunan Ahmet Gül de (54), Yeniköy Mahallesi'nde ilk kez böyle bir afet yaşandığını belirterek, "Bir felaket yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin.

Sayın kaymakamımız ve valimiz müdahale ettiler. Şu an tehlike az da olsa sürüyor. Çalışmalar devam ediyor.

Dere kenarında bulunan evlerimizi boşalttık.

Bu zamana kadar böyle bir felaket yaşanmamıştı" diye konuştu.