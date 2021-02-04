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Haberler İzmir Menderes’teki gölet tehlike oluşturdu

’teki gölet tehlike oluşturdu

'ne aşırı yağışlar nedeniyle dolan su, gövdeye zarar verdi. Taşkın tehlikesine karşı gölet yakınında yaşayan 30 aile, jandarma ekipleri tarafından evlerinden çıkartıldı. Aileler yakınlarının yanlarına giderken, ekipleri de bölgede tahliye çalışması başlattı

Menderes’teki gölet tehlike oluşturdu

4.2.2021

Doluluk seviyesini düşürmek ve tehlikeyi azaltmak amacıyla gölette tahliye sürerken, vatandaşlar tehlikenin az da olsa devam ettiğini söyledi.

'GÖLET PATLAYACAKTI'
MAHALLE sakinlerinden Ethem Balaban (57), "Bu sene çok fazla orman yangını oldu, ağaçlar hasar gördü.
Bunun da etkisiyle su birden hızlanarak gölete doldu. Eğer biraz daha yağmur yağsaydı göletimiz patlardı" dedi. Gölet yakınında evi bulunan Ahmet Gül de (54), Yeniköy Mahallesi'nde ilk kez böyle bir afet yaşandığını belirterek, "Bir felaket yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin.
Sayın kaymakamımız ve valimiz müdahale ettiler. Şu an tehlike az da olsa sürüyor. Çalışmalar devam ediyor.
Dere kenarında bulunan evlerimizi boşalttık.
Bu zamana kadar böyle bir felaket yaşanmamıştı" diye konuştu.

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