Suların çekildiği şehir merkezinde yaralar sarılıyor

İZMİR'DEKİ selin ardından ekiplerin yoğun çabaları sonucu şehir merkezlerindeki sular çekildi. Sular altında kalan Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde ve diğer ilçelerde yaralar sarılmaya başlandı.

Öte yandan selden dolayı dükkanları zarar gören esnaf da temizlik çalışmalarına devam etti. Cep telefonu dükkanı sahibi olan Uğur Kaya, "Dün durum çok kötüydü.

Halletmeye çalışıyoruz.

Dükkanda hasar var.

Su, mobilyalara kadar gelmiş. Mobilyaların içi eşya doluydu. Dün akşam çalışmalar yapıldı, sabaha karşı sular çekilmiş oldu" dedi.

METİN BURMALI