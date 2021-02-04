Suya giren trafik polisi büyük takdir topladı

Suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlara ve araç içindeki vatandaşlara bölgede görevli polisler yardım etti. Anadolu Caddesi'nde görevli olan trafikten sorumlu komiser Enez Al'ın, suya girerek vatandaşların yardıma koşması cep telefonlarıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan ve yoğun ilgi gören görüntülerde, Al'ın yardım için çabaladığı ve sonrasında vatandaşların komisere teşekkür ettiği anlar yer alıyor.