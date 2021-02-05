1 günlük yağışta barajlar rahatladı

İzmir'e yağan rekor yağışlar, barajlardaki su oranlarını yükselterek rahatlattı. Balçova ve Ürkmez barajları yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tahtalı ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarındaki artış da sevindirici oldu.



YÜZDE 34'E DÜŞMÜŞTÜ

EKİM-KASIM aylarında yüzde 34'e kadar düşen Tahtalı barajındaki aktif doluluk oranı 31 Ocak'ta yüzde 45.78 iken, üç günde bu oran yüzde 53.19'a yükseldi. 31 Ocak itibariyle 151 milyon metreküp suyumuzun bulunduğu Tahtalı'daki su miktarı, son yağışlarla 172 milyon 274 bin metreküpe çıktı. Ekim ve Kasım aylarında Tahtalı'daki aktif doluluk oranının yüzde 34'lere düştüğünü hatırlatan İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, "2022'nin de bir bölümü karşılanabilir duruma geldi. Gerçekten çok sevindirici. Bu durumda Ekim- Kasım'a göre yüzde 19'luk artış, önemli bir kazanç" dedi.



'SUYUNUZA SAHİP ÇIKIN'

Su tasarrufunun önemine değinen Aysel Özkan, "Barajlar doldu diye tasarruf tedbirlerini bırakmak doğru değil. Tüm İzmirliler su tasarrufu tedbirlerine daha sıkı sarılmalı. İzmirlilerden sularına sahip çıkmalarını bekliyoruz" diye konuştu.