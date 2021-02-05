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Haberler İzmir Ak Partili Dağ: Başka bir izmir mümkün

Ak Partili Dağ: Başka bir mümkün

Ak Partili Dağ: Başka bir izmir mümkün

5.2.2021

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'de yaşanan ve birçok ilçede etkisini gösteren, iki kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İzmir'de sağanak yağışların verdiği zararların önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin yıllardır alınmadığını söyleyen Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli ihmalkarlığı yağmur suyunu ayrıştırma meselesi ile ilgili hiçbir adım atmamasıdır. Bu hususa gereken önemin verilmemesi İzmir'de ortaya çıkan manzaranın en önemli sebeplerinden biridir.
Şunu net bir şekilde söylemek gerekir başka bir İzmir mümkün" ifadelerini kullandı.

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