‘Davul başkasında tokmak başkasında yönetim olmaz'

Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Millet İttifakı'nın geçtiğimiz günlerde Pehlivan'ın 64 milyonluk borçlanma talebi ve belediye şirketlerine yönelik tasarrufu reddetmesinin ardından CHP'li Meclis üyesi eski başkanvekili Deniz Karakurt Meta-Su ve Menaş A.Ş'deki yönetim kurulu başkanlığı görevlerinden istifa etmeyince yeni bir kriz patlak verdi.

'UZLAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'



CHP'Lİ Karakurt'a "görevlerinden istifa et" çağrısında bulunan Pehlivan, "Belediye başkanı ile ilgili hukuki süreç yaşanınca ilk başkanvekili olan Deniz Hanım başkanı olduğu için biz kendisine mecliste karar alarak oy birliği ile meclisten bunu geçirdik. Şimdi ise başkanvekili benim. Belediye başkanı aynı zamanda şirketlerin de yönetim kurulu başkanıdır. Deniz hanımın bu görevinden istifa etmemesi halinde uzlaşmamız mümkün değildir. Davul başkasında tokmak başkasında olmaz" dedi.