İhalenin iptali tartışma yarattı

İzmir'de sel felaketinin ardından ortaya çıkan belge tartışmalara neden oldu. Metropolde yer alan derelerin kirlilik envanterinin etüt edilmesi ihalesinin iptal edilmesi sosyal medyada tepki görürken, Yeni Asır'ın görüştüğü İZSU yetkilileri ise, "Böyle bir şey düşünülmüş fakat izleme istasyonlarından derelerin kirlilik oranları takip edildiği için sonrasında gerek duyulmamış. Bu sel felaketinin de derelerlerin kirliliği ile değil Şubat ayı ortalamasında bir yağışın sekiz saatte yağması ile alakası var" diye konuştu.



SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMIŞTI

SEL sonrası sosyal medyada paylaşılan 'İzmir Metropol Alanda Yer Alan Derelerin Kirlilik Envanterlerinin Etüt Edilmesi' adıyla 18 Mayıs 2020 yılında onay verilen ihalenin 08 Haziran 2020'de iptal edildiğine dair belge tartışma yaratmıştı.

MERT ALPDÜNDAR