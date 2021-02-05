İstanbul’un nüfusu geriledi İzmir’in nüfusu ise arttı

TÜRKİYE'NİN nüfusu 83 milyon 614 bin oldu, İstanbul nüfusu 21. yüzyılda ilk kez geriledi.

İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 57 bin kişi azalarak 15 milyon 462 bine inerken, İzmir'in nüfusu ise yıllık yüzde 0,62 artışla 4 milyon 394 bin 694'ya ulaştı. Türkiye'de yaşlı nüfus hızla artıyor, doğumlar ileri yaşlara öteleniyor, doğurganlık azalıyor. Çocuk yaş grubu yüzde 22.8'e gerilerken, orta yaş yükseliyor, çalışma çağındaki nüfus da çoğalıyor. Geçen yıl çalışma çağındaki her 100 kişi 33.7 çocuğa ve 14.1 yaşlıya bakıyor.