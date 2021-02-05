İzmir’de çifte dehşet

KATİL KIZININ SEVGİLİSİ ÇIKTI

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan Metin Zeybek (68), 27 Ocak'ta sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Olay üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) dedektiflerinin titiz çalışmaları sonucunda Zeybek'in katil zanlısı yakalandı.



ADRESLERİ BELİRLENDİ

Jandarma ekipleri, şüpheliler U.K. ve öldürülen Metin Zeybek'in kızı S.B'nin saklandıkları adresleri tespit ederek hemen harekete geçti. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda iki kişi yakalandı.





KIZI SERBEST KALDI

Savcılığın talimatı ile yakalanan Metin Zeybek'in kızı S.B. ile sevgilisi olduğu ileri sürülen U.K. işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Metin Zeybek'in katil zanlısı U.K. tutuklanarak Aliağa 1 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, diğer şüpheli olan Zeybek'in kızı S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan U.K'nın bir süredir Zeybek'in kızı S.B ile aşk yaşadığı ve sürekli olarak maddi durumu iyi olan arazi zengini Metin Zeybek'ten para koparmak için cinayeti işledikleri iddia edildi.



ÖLDÜRESİYE DÖVÜP GASP ETTİLER

İzmir Urla Zeytinalanı'nda yaşayan Almanya'dan emekli 78 yaşındaki Hüseyin Koç ile 80 yaşındaki eşi Güllü Koç evlerinde dehşeti yaşadı. Alınan bilgiye göre, yaşlı çiftin evine önceki gün gelen 2 kişi zili çalarak "Hüseyin Amca" diye seslendi. Bu esnada bahçedeki çimlerin bakımı için birini bekleyen Güllü Koç kapıyı açtı. Güllü Koç kapıyı açar açmaz 2 kişi üstüne çullanıp yere düşürdü ve darp etmeye başladı. Talihsiz kadın ağlayarak 'Yapmayın, vurmayın' diye haykırdı.

BIÇAK DAYADILAR

Bu sırada zanlılardan biri yatak odasında uyuyan Hüseyin Koç'u sürükleyerek salona getirdi. Hüseyin Koç'un boğazına bıçak dayayan maskeli ve kapüşonlu zanlılar, yaklaşık 25 bin lira değerindeki künye altın ve paraları alıp kaçtı. Komşulardan yardım isteyen Koç çifti için 112 acil servis ekipleri çağırıldı. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güllü Koç'un bazı dişlerinin kırıldığı, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğu, Hüseyin Koç'un da vücuduna aldığı darbeler nedeniyle morluklar olduğu tespit edildi. İki saldırganın, olaydan 2 gün önce de gelip kendilerini polis olarak tanıttıkları ortaya çıktı. Hüseyin Koç'un kimliğini verdiği, ancak Güllü Koç'un "Önce sen kimliğini göster" demesi üzerine zanlıların evden gittikleri öğrenildi.

Fatih ŞENDİL