İzmirli iş insanı Yüce yarış atı yetiştirecek

İzmir'de At Yarışı Bülten gazetesi sahibi olan ve tekstil işleri ile uğraşan iş insanı Muhittin Yüce, at sevgisini dev bir yatırıma dönüştürdü. Yüce, İzmir'in Menderes bölgesinde bulunan şampiyon atları yetiştirmek için start verdi.



TEKSTİL VE AT ÇİFTLİĞİ

'Yüce Hara' adı altında bir at çiftliği kurmak için arazi aldığını belirten Yüce, dev bir yatırımla ve ailesinin de desteği ile şampiyon adayı tayları yetiştireceklerini belirtti.

Yüce Hara At Çiftliği adı verilecek olan çiftlikte ilk etapta 20 özel ırk tay alarak başlayacaklarını belirten Muhittin Yüce, "Biz zaten Yeni Puanlı yarış gazetesi ailesi olarak at ve tay yetiştiriciliği olarak sektörün içindeyiz. Bu at merakı bizi önce yarış tahmin gazetesi sahibi yaptı, şimdi ise at çiftliği sahibi yapıyor. Yüce Hara At Çiftliği olarak yılda 15-20 tay yetiştirerek, Adana, İzmir, İstanbul, Urfa hipodromlarında yarışmaları için at yarışı dünyasına kazandırmak hedefimiz" dedi.