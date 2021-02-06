Arda yakalanınca senaryo uydurdu

Yeni Asır'ın gündeme getirdiği olayın ardından CHP'li Başkan Halil Arda'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Fatura ortaya çıkınca hemen bir senaryo yazana Arda, meclis toplantısında yaptığı açıklamada, alınan malzemelerle misafirlerine kahvaltı ikram ettiğini söyledi. Arda, "Belediyenin STK'larla, basın mensuplarıyla, meclis üyeleriyle yaptığı kahvaltılar var. Gaziemir Belediyesi'nde alınan malzemeler bir kahvaltıda bitirilmiyor. Bir kahvaltıda mı yeniyor bunlar? Şu anda da belediyenin buzdolabında yenecek bir şeyler var. Çünkü misafirler hep geliyor" diye konuştu.

SAĞLIKÇILARA İKRAM ETTİK'

Aldıkları boyozları ziyaret ettikleri hastanede sağlık çalışanlarına ikram ettiklerini savunan Arda, "Rusya'dan havyar getirmemişiz. Sazlı, sözlü, eğlenceli misafir ağırlamıyoruz" dedi.





'O ZAMAN NİYE BİZİM ADIMIZI KULLANIYORSUN?'

KONUYLA ilgili açıklama yapan Meclis AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Biz Gaziemir Belediyesi'nde mutfak kuruldu burada bir saltanat sürülüyor' dediğimizde insanları inandıramıyorduk. Sayın Başkan kendisi itiraf etti. Burası kahvaltı salonu mu? Burada rakam önemli değil. 1 lira da olur 1 milyon lira da olur. Orada sistem yanlışlığı şu: Dosyanın üzerinde 'meclis üyelerine verilen kahvaltı' yazıyor. Ben bundan hicap duydum. Ben böyle bir kahvaltı yapmadım. Neden böyle yazıyorsun? O zaman yaz oraya 'başkanın kahvaltısı' diye. Neden meclis üyeleri üzerinden bu şekilde bir işlem yapıyorsun? 10 kilo tereyağı nedir, ya 10 kilo sucuk nedir?" dedi.

Uğur İnan Atmaca

ERHAN GÜLENÇ