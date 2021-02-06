İzmir'de çıplak arama yalanına valilikten videolu yanıt

Geçtiğimiz Cuma günü Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Gündoğdu Meydanı'da yapılan Boğaziçi öğrencilerine destek eyleminde 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan gençlerin darbedildiği ve çıplak aramaya maruz kaldığı iddiaları gündeme geldi, sosyal medyada birçok kullanıcı bu yalana kanarak provoke edildi. Konuya dair İzmir Valiliği'nden açıklama geldi, açıklamada iddiaların gerçek olmadığı vurgulanırken arama yapılma anına ilişkin videoya da yer verildi.

İzmir Valiliği, "Sosyal medyada oluşturulan iddialar tümüyle gerçek dışı, emniyet birimlerimizi yıpratmaya yönelik yalanlardan ibaret olup 'çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama' yapılmamıştır" şeklinde ifadelerine yer verildi. İzmir'de, Boğaziçi Üniversitesi olaylarını bahane ederek Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Gündoğdu Meydanı'nda yapılan yasa dışı eylemlerde, 15'i kadın ve 11'i erkek şahıs olmak üzere toplamda 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

📢KAMUOYUNUN BİLGİSİNE ÖNEMLE DUYURULUR⚠️



🚨İzmir Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde yapılan yasal işlemlere ait gerçeklerin yer aldığı video kamuoyunun bilgisine sunulur.👇https://t.co/pUTSyRpmAk#İzmirEmniyetteNeOluyor#İzmirEmniyetteNelerOluyor pic.twitter.com/OVrmMnWjTg — T.C. İzmir Valiliği (@IzmirValiligi) February 6, 2021

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;

05.02.2021 günü, İlimiz Konak İlçesi, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Gündoğdu Meydanı'nda yapılan yasadışı eylemlerde, (15) Kadın, (11) Erkek şahıs olmak üzere toplam (26) şüpheli gözaltına alınmıştır.

Şüpheliler doktor raporları alınarak saat 21.25 sıralarında Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne intikal ettirilmiştir. Şüphelilerin arama işlemlerine henüz başlanılmadan, sosyal medya üzerinden "#İzmirEmniyetteNelerOluyor" hashtag'i oluşturularak, İzmir Emniyetinde çıplak arama yada yasa dışı uygulama yapıldığı izlenimi oluşturacak paylaşımlar yapılmaya başlanmıştır.

Arama işlemi başlamadan şüphelilerin avukatlarına arama esnasında aramaya eşlik edip etmeyecekleri sorulmuş, avukatların çoğu aramaya katılmayacaklarını beyan etmiş, içlerinden sadece Hazal Aydın'ın aramaya katılacağını ifade etmesi üzerine bu avukat aramaya katılmış ve arama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Sosyal medyada oluşturulan iddialar tümüyle gerçek dışı, emniyet birimlerimizi yıpratmaya yönelik yalanlardan ibaret olup 'çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama' yapılmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.