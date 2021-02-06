  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de komşu kavgası kanlı bitti

'de komşu kavgası kanlı bitti

'in ilçesinde, komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Olayın şüphelisi polis tarafından gözaltına alındı.

İzmir'de komşu kavgası kanlı bitti
DHA

06.02.2021, 21:01

Olay, saat 17.30 sıralarında Trakya Mahallesi 2452 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet E. ve Bulut T. arasında henüz bilnmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Ahmet E. evinin pencerisinden pompalı tüfekle sokaktaki Bulut T.'ye ateş açtı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Saçmaların isabet ettiği Bulut T. çevredeki vatandaşların yardımıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücuduna çok sayıda saçmanın isabet ettiği Bulut T.'nin ilk müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri aileler arasında yeni bir olay çıkmaması için güvenlik önlemi aldı. Ahmet E.'nin evine giden polis, şüpheliyi ikna ederek suç silahla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de komşu kavgası kanlı bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.