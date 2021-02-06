  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de marangoz atölyesinde korkutan yangın

'de marangoz atölyesinde korkutan

'in ilçesinde bulunan bir marangoz atölyesinde çıkan paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İzmir'de marangoz atölyesinde korkutan yangın
İHA

06.02.2021, 09:11

Son dakika... Edinilen bilgiye göre yangın, 06.30 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5179/1 sokakta meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de marangoz atölyesinde korkutan yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.