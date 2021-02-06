İzmir’de mutant virüslü hasta yok

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı geniş çaplı çalışma başlatırken, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısının 23'e yükseldiğini söyledi.

İzmir'de ise henüz mutant korona virüslü hastaya rastlanmadığı açıklandı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, "Özellikle yurtdışından gelen veriler yüksek bulaştırıcılık oranına sahip olduğunu gösteriyor.

Ancak şu ana kadar İzmir'de mutant virüslü bir hasta ile karşı karşıya kalmadık" dediler.



ATEŞ KARA: ÜÇ TEDBİR

Mutasyonlu virüs vakalarının artmaya başlaması, yeni tedbirleri de gündeme getirdi. Bilim Kurulu üyesi Prof.

Dr. Ateş Kara, bu artışın çok ani olmadığını ancak mutant virüsün daha da artmaması için korunma tedbirlerimizi güncellememiz gerektiğini ve üç tedbire dikkat etmek gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Kara, "Mutasyonun görüldüğü illerdeki rakamlarımızda çok ani yükseliş yok. Bu da bizim vatandaşlarımızın maske ve mesafeye mümkün olduğu kadar uyduğunu, aynı zamanda filyasyon ekiplerinin çok iyi çalıştığını gösteriyor. Sosyal mesafemizi 1,5 metre yapmalıyız. Karşılıklı durma süremiz en fazla 3 dakika olmalı. Ayrıca tek maske yerine çift maske takmanın da faydası olacaktır" dedi. Ateş Kara, aşının ilk dozuyla korunmanın tam başlamayacağına da dikkat çekerek, "İkinci dozu olduktan sonra 7-10 gün sonrasında korunma başlayacağını biliyoruz. 'aşı oldum rahatım' diye bir hareket içerisinde olmamamız lazım" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL