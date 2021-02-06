  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’de mutant virüslü hasta yok

İzmir’de mutant virüslü hasta yok

'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünya çapında yeni bir paniğin başlamasına neden olan 'mutant korona virüs', 'de de bazı illerde görüldü.

İzmir’de mutant virüslü hasta yok

6.2.2021

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı geniş çaplı çalışma başlatırken, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısının 23'e yükseldiğini söyledi.
İzmir'de ise henüz mutant korona virüslü hastaya rastlanmadığı açıklandı.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, "Özellikle yurtdışından gelen veriler yüksek bulaştırıcılık oranına sahip olduğunu gösteriyor.
Ancak şu ana kadar İzmir'de mutant virüslü bir hasta ile karşı karşıya kalmadık" dediler.

ATEŞ KARA: ÜÇ TEDBİR
Mutasyonlu virüs vakalarının artmaya başlaması, yeni tedbirleri de gündeme getirdi. Bilim Kurulu üyesi Prof.
Dr. Ateş Kara, bu artışın çok ani olmadığını ancak mutant virüsün daha da artmaması için korunma tedbirlerimizi güncellememiz gerektiğini ve üç tedbire dikkat etmek gerektiğini belirtti.
Prof. Dr. Kara, "Mutasyonun görüldüğü illerdeki rakamlarımızda çok ani yükseliş yok. Bu da bizim vatandaşlarımızın maske ve mesafeye mümkün olduğu kadar uyduğunu, aynı zamanda filyasyon ekiplerinin çok iyi çalıştığını gösteriyor. Sosyal mesafemizi 1,5 metre yapmalıyız. Karşılıklı durma süremiz en fazla 3 dakika olmalı. Ayrıca tek maske yerine çift maske takmanın da faydası olacaktır" dedi. Ateş Kara, aşının ilk dozuyla korunmanın tam başlamayacağına da dikkat çekerek, "İkinci dozu olduktan sonra 7-10 gün sonrasında korunma başlayacağını biliyoruz. 'aşı oldum rahatım' diye bir hareket içerisinde olmamamız lazım" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de mutant virüslü hasta yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.