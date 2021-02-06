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Haberler İzmir İzmir'de otobüste çarşaflı kadını darbeden kişi tutuklandı

'de otobüste çarşaflı kadını darbeden kişi tutuklandı

'in ilçesinde belediye otobüsünde çarşaflı kadını kıyafetinden dolayı darbeden kişi tutuklandı.

İzmir'de otobüste çarşaflı kadını darbeden kişi tutuklandı
AA

07.02.2021, 00:29

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, belediye otobüsünde E.Ç. (55), çarşaflı K.Ö'yü (47) "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada bu şekilde giyinemezsin." diyerek, tekme, tokat ve yumruk atarak yaraladı.

Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, E.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklandı.

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