Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD son depremler...

Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD son depremler...

Son dakika haberi...İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 19.09'da ve 7,08 kilometre derinlikte gerçekleşti.

06.02.2021, 19:32 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021, 19:34