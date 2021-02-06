Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD son depremler...

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 19.09'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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