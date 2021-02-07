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Haberler İzmir 25 metrekarelik dükkandan yurt dısına çiğ köfte

25 metrekarelik dükkandan yurt dısına çiğ köfte

25 metrekarelik dükkandan yurt dısına çiğ köfte

7.2.2021

İZMİR'DE 25 metrekarelik çiğ köfte dükkanında birbirinden farklı lezzetleri harmanlayarak hazırladığı sadrazam lokumu çiğ köfte, diyet çiğ köfte, lezzet piramidi gibi ürünlerle adını duyuran İbrahim Daşdelen (27), büyükelçilerden ünlü isimlere kadar pek çok kişiye sipariş gönderiyor. Televizyon şovlarına da konuk olan Daşdelen, "Bu kadar çok ilgi görmemizin sebebi özgün olmamız" dedi. İbrahim Tatlıses için doğum gününde çiğ köfte hazırladığını anlatan Daşdelen, "Alişan, Demet Akalın ve Kanada Büyükelçisi'nden çiğ köfte siparişi aldık" diye konuştu.

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