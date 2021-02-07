CHP’de istifa depremi

Yıllardır CHP'de siyaset yapan genç yaşlı birçok isim Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ve Genel Merkez'i topa tutarak birer birer partiden ayrılıyor. 5 dönem CHP Bornova İlçe Başkanlığı yapan Nevzat Kavalar, CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin safına katıldı. Menemen Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Seval Bozkurt da demokrasi olmadığını söyleyerek partisini bıraktığını açıkladı.

LİYAKATA BAKAN YOK

Yıllarını CHP'ye vermiş, parti baraj altında kaldığında dahi CHP'yi terk etmemiş bir isim olarak partideki tek adam yönetimine isyan eden usta siyasetçi Nevzat Kavalar Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Tek adamlıktan vazgeçmeden, parti örgütünü hiçe saymaya devam etsinler, partiye üye bulamayacak hale gelecekler. İnce Memleket Partisi'ni kurduğu gün CHP İzmir'de büyük kopmalar olacak. Yalnızca kendilerine yakın olanlara görev veriyorlar. Ne liyakata önem veriliyor ne de emeğe. Partide vefa diye bir şey yok. Yıllarca çalış emek ver, yukardan biri gelsin önüne geçsin. CHP'de artık bu gelenek son bulmalı. Ben babadan değil, dededen CHP'liyim. Ancak artık veda etme vaktim geldi" diye konuştu.

FİKRİMİZİ SÖYLEYEMİYORUZ

Menemen Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Seval Bozkurt da partideki istifa furyasına katıldı. "Daha fazla yanlış ve eksiklere düşmemek adına CHP meclis üyeliğinden istifa ediyorum" diyen Bozkurt, açıklamasında, "Biz ne kimsenin maşası ne de kimsenin günah keçisi olduk, olmaya da niyetimiz yok. Kimse bu yüzden kusura bakmasın. Bizim üzerimizden siyasi beceriksizliklerini örtmeye müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Yeni Asır'a konuşan 26 yaşındaki Bozkurt, "CHP'den seçilmiş bir meclis üyesi olarak partiyle ilgili eleştirileri mecliste gündeme getiremiyorduk. Yanlışları gündeme getirince hain damgası yiyoruz. Vatandaş 'biz sizi orada sesimiz olmanız için seçtik neden buna karşı gelmiyorsunuz neden bizim haklarımızı savunmuyorsunuz' dediğinde cevap veremiyorduk. Bundan dolayı bağımsız bir şekilde görev yapıp Menemen halkına borcumu ödeyeceğim" dedi.