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Haberler İzmir CHP’li Karakayalı’ya 7.5 ay hapis cezası

CHP’li Karakayalı’ya 7.5 ay hapis cezası

CHP’li Karakayalı’ya 7.5 ay hapis cezası

7.2.2021

İzmir'in Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e hakaretten 7.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasının ileri bir tarihe bırakıldığı öğrenildi. Karakayalı, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden, "Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arab'ın ümmeti değiliz" yazılı bir paylaşımda bulunmuştu. Tepkiler üzerine Karakayalı hakkında İlçe Kaymakamlığı tarafından dava açılmıştı.

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