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Haberler İzmir Foça'da balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu

'da balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu

'in ilçesindeki balıkçı barınağındaki tekneler arasında bir erkek cesedi bulundu. Polis, balık tutmaya çalışan 35-40 yaşlarında bir kişiye ait olduğu ve suya düşerek öldüğü tahmin edilen kişinin kimliğinin tespitine çalışıldığını bildirdi.

Foça'da balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu
DHA

07.02.2021, 12:24

Atatürk Mahallesi'ndeki Foça Balıkçı Barınağı'nda, saat 08.30 sıralarında, balıkçılar tarafından teknelerin arasında bir erkek cesedi bulundu. Durum, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Polis ekiplerince denizden çıkartılan cesedin, 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu görüldü.

Foça dışından geldiği ve 4-5 saat kadar önce öldüğü tahmin edilen kişinin üzerinden kimliğini belirtir bir belge çıkmadı. Ceset, polis ve savcının olay yerindeki incelemesini ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatan polis, denize düşüp öldüğü sanılan kişinin kimliğinin tespitine çalışıldığı bildirdi.

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