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Haberler İzmir Foça'da balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu

'da balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu

'in ilçesinde, balıkçı barınağında bulunan erkek cesedinin 'a (48) ait olduğu belirlendi. Yakınları tarafından teşhis edilen Akar'ın kesin ölüm nedeni 'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Foça'da balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu
DHA

07.02.2021, 17:54

İzmir'in Foça ilçesinde, balıkçı barınağında bulunan erkek cesedinin Adem Akar'a (48) ait olduğu belirlendi. Erzurum'un Hınıs ilçesi nüfusuna kayıtlı Akar'ın Çiğli ilçesinde restoran işlettiği, Foça Büyükdeniz Sahili'ndeki bir iskelede motor yatı olduğu ve zaman zaman buradan denize açıldığı öğrenildi.


Foça Devlet Hastanesi morgundaki cesedi, yakınları tarafından teşhis edilen Akar'ın kesin ölüm nedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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