Kılıçdaroğlu’na İzmir şoku

İzmir'de geçtiğimiz Salı günü yaşanan ve kentin altyapı eksikliğinden dolayı büyük hasara yol açan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan İzmirliler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e patladı. İzmir'e gelen Kılıçdaroğlu, selden zarar gören esnafın sert tepkisiyle karşılaştı. Güzelyalı'da dükkanını su basan Saadet Körbulak isimli bir esnaf, Kılıçdaroğlu'na "Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Bir vatandaş ve esnaf olarak canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin" diye çıkıştı. Tepki üzerine şok olan Kılıçdaroğlu, yağış miktarının büyüklüğü ve iklim değişikliği bahanesini öne sürerek durumu kurtarmaya çalıştı. Bir başka vatandaş ise, Soyer'e "Kaç gündür yoksunuz. Burada hiç ekip yoktu. Gerçekleri söylüyoruz. Sırf Kılıçdaroğlu gelecek diye burada bir dünya ekip var" diye çıkıştı.

35 YILDIR CHP VAR ALTYAPI YOK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören Güzelyalı esnafını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği esnaftan Saadet Körbulak, kent altyapısını eleştirerek isyanını dile getirdi. Körbulak, "Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Bir vatandaş ve esnaf olarak canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin. Sadece benim canım yanmadı. 2 hafta önce Karabağlar'da can yandı. Şimdi burada esnafla birlikte canımız yandı. Lütfen altyapıya ağırlık verin. Bu altyapının İzmir'de düzelmesi gerekiyor. Zararımın karşılanmasını istiyorum" diye konuştu.

AVRUPA'DA BUNLAR OLMUYOR

"Yıllarca yurt dışına gittim. 20 kat fazla yağmur, kar yağıyor. Orada böyle şeyler yaşanmıyor" diyen Körbulak, şöyle devam etti: "Cennet gibi Türkiye'miz neden bu halde. Hollanda'yı biliyorsunuz. Deniz yukarıda. Onlar çözmüş biz neden çözemiyoruz. Biz de zeki insanlarız." Kılıçdaroğlu ise, kadın esnafın tepkisi üzerine yağışın büyüklüğünü ve iklim değişikliğini bahane ederek durumu kurtarmaya çalıştı. Bu arada CHP liderinin ziyaret ettiği bir kuaför ise, sel basan dükkanının büyük zarar gördüğünü, zararlarının bir an önce karşılanmasını istedi. Bir mahalle sakini de Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan bir kapıcı dairesinin sel nedeniyle zarar gördüğünü ama itfaiye ekipleri tarafından hasar tespiti bile yapılmadığını iddia etti.



SOYER'E KAÇ GÜNDÜR NEREDEYDİNİZ TEPKİSİ

CHP liderinin İzmir temasları sırasında vatandaş tepkilerinden CHP'li Başkan Tunç Soyer de nasibini aldı. Vatandaşlardan biri felaketten sonra hala ekiplerin gelmediğini söyleyerek, "İtfaiye gelmedi. Rapor gelmeyince sosyal yardımlaşma gelmiyor. Siz kapıcıların yanındasınız. Lütfen itfaiye gitsin o kapıcı dairesine. Adamın ceketinden başka hiçbir şeyi kalmadı Başkanım. İtfaiye gelmezse o adam aç açıkta kalacak" şeklinde tepkisini dile getirdi. Soyer ise bu tepkiye, "Tamam abi yetişiyoruz işte merak etmeyin" diye cevap verdi.

KILIÇDAROĞLU GELECEK DİYE...

SOYER, "Kaç gündür yoksunuz. Burada hiç ekip yoktu. Gerçekleri söylüyoruz. Sırf Kılıçdaroğlu gelecek diye burada bir dünya ekip var" sözleriyle tepkisini sürdüren vatandaşa cevap vermeden uzaklaştı.



İYİ BORÇ ALMAKLA ÖVÜNDÜ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli tramvayı temel atma töreninde CHP'li Başkan Tunç Soyer gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borç almadaki başarısıyla övündü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer dönemiyle birlikte hızlı bir borç girdabına sürüklenirken Kılıçdaroğlu, "Buca Metrosu'nun ihalesi 15 Şubat'ta yapılacak. Büyükşehir, Buca Metrosu için 1 milyar 70 milyon avroluk borçlanmayı yüzde 3 faiz ile yaptı" demesi şaşkınlık yarattı. Soyer de daha önce yaptığı 550 günlük icraat sunumunda belediyeyi çok iyi borçlandırmakla övünmüş ve yabancı finans kuruluşlardan faiziyle aldığı borç parayı İzmir'e yapılmış 'dış yatırım' olarak göstermeye çalışmıştı.

ERCAN AKGÜN

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