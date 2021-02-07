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Haberler İzmir Ödemiş’te zirveye tırmanırken yüksekten düşerek yaralanan 2 kişi kurtarıldı

’te zirveye tırmanırken yüksekten düşerek yaralanan 2 kişi kurtarıldı

'in ilçesinde, Bozdağ'da zirveye tırmanırken yüksekten düşerek yaralanan 2 kişi ihbar üzerine gelen ekiplerince kurtarıldı.

Ödemiş’te zirveye tırmanırken yüksekten düşerek yaralanan 2 kişi kurtarıldı
İHA

07.02.2021, 21:15

Edinilen bilgiye göre, 10 kişilik bir grup, sabah saatlerinde Ödemiş ilçesi Bozdağ'da yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra ikiye ayrılan gruptakiler farklı rotalarda yürüyüşlerine devam etti. Yürüyüşün devamında zirveye çıkan gruptan 2 kişi, yüksekten düşerek yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



YARALILAR KURTARILDI
İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine amfibik araçla giden ekipler, 2 yaralıya ulaştı. AFAD ekibi, yaralıları zirveden indirerek ambulansa ulaştırdı. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan birinin ayağının kırıldığı, diğerinin ise sırtında ağrı bulunduğu öğrenildi.



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