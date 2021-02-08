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8 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in pek çok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerle ilgili detayları araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri meydana gelecek? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 8 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...