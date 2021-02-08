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Haberler İzmir 8 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi

8 Şubat Pazartesi elektrik kesintisi

'in duyurusuna göre bugün 'in pek çok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerle ilgili detayları araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri meydana gelecek? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 8 Şubat Pazartesi detayları...

8 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi

08.02.2021, 09:18

'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. günlük planlı kesinti duyurusunu paylaştı. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...

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