İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik günlük planlı kesinti duyurusunu paylaştı. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in pek çok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerle ilgili detayları araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri meydana gelecek? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 8 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik günlük planlı kesinti duyurusunu paylaştı. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
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