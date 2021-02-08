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’de çıktığı çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

’in ilçesinde, bir iş yerinin çatısına tamirat için çıkan işçi, 8 metre yükseklikten yere çakıldı. Ağır yaralı durumda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan , burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir’de çıktığı çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
İHA

09.02.2021, 00:20 Güncelleme Tarihi: 09.02.2021, 00:26

Olay akşam saatlerinde, Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Kara (34), bir iş yerinin çatısını onarmak için çatıya çıktı. Bir süre sonra Kara, yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen ambulans ile ağır yaralı durumdaki Kara, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Murat Kara, yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerince, iş yeri sahibi ve mülk sahibinin şüpheli olarak ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

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