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İzmir'de hareketli anlar! İş merkezinde yangın paniği

İzmir'in Konak ilçesinde 6. katlı bir iş merkezinin en üst katında bulunan gelinlik atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Atölyede bulunan bir kadın, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

08.02.2021, 12:36