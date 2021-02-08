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Haberler İzmir İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri durduruldu

'de olumsuz hava şartları nedeniyle seferleri durduruldu

Son dakika...'nde fırtınalı hava etkisini gösteriyor. 'de olumsuz hava şartları nedeniyle seferleri geçici süreyle iptal edildi.

İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri durduruldu
AA

08.02.2021, 13:28 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021, 13:28

İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi.

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin saat 13.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

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