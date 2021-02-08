İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin saat 13.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.
Son dakika...Ege Denizi'nde fırtınalı hava etkisini gösteriyor. İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi.
08.02.2021, 13:28 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021, 13:28
İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin saat 13.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.
İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri durduruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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