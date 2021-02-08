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’deki fırtınada tekneler battı, ağaçlar devrildi

Kuvvetli ve sağanak 'i vurdu! Balıkçı barınağında demirli çok sayıda tekne battı. Bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar yıkıldı. 'da denizin taşması sonrası tramvay yolu su altında kaldı.

İzmir’deki fırtınada tekneler battı, ağaçlar devrildi
İHA

08.02.2021, 21:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan kuvvetli fırtına ve sağanak ikazının ardından gün içerisinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok ilçesinde ağaçlar devrilirken, bazı binaların ise çatıları uçtu.

Karşıyaka bölgesinde fırtınanın denizi taşırması sonucu tramvay yolu adeta göle döndü.

Denizde meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda demirleyen çok sayıda tekne de su alarak battı.

DENİZ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 13.00 itibarıyla araba vapuru seferlerimiz dahil tüm seferlerimiz geçici sureyle iptal edilmiştir" denildi.

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