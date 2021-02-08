Tire-Belevi yolunda feci kaza: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Tire-Belevi yolu Büyükkale Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Mehmet Ali Y. isimli sürücü, 35 M 1869 plakalı traktörü ile Büyükkale Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere seyir halindeydi.





İddialara göre traktör sürücüsü, bu sırada kontrolsüz bir şekilde ana yola çıktı ve Tire yönünden Selçuk yönüne giden 33 SH 321 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, traktör sürücüsü Mehmet Ali Y. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Fatma Y. feci kazada yaralandı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, yaralıları Tire Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.





