Urla Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Gençtürk (60), korona virüsüne yakalanmıştı. Urla Devlet Hastanesinde tedavi gören Gençtürk'ten acı haber geldi. Zerrin Gençtürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gençtük'ün ölümü ailesini ve sevenlerini üzüntüye boğdu.Koronavirüs anket sonuçları açıklandı! Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Urla Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Gençtürk koronavirüs kurbanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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