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Haberler İzmir Urla Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Gençtürk koronavirüs kurbanı

Belediye Başkan Yardımcısı kurbanı

Korona virüse yakalanan ve hastanede tedavi gören Belediye Başkan Yardımcısı , yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Urla Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Gençtürk koronavirüs kurbanı
İHA

08.02.2021, 11:29

Urla Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Gençtürk (60), korona virüsüne yakalanmıştı. Urla Devlet Hastanesinde tedavi gören Gençtürk'ten acı haber geldi. Zerrin Gençtürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gençtük'ün ölümü ailesini ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

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