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Haberler İzmir Alevlerin arasından aldılar

Alevlerin arasından aldılar

’de bir gelinlik atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan ’yi alevlerin içinden çekip çıkardı.

Alevlerin arasından aldılar

9.2.2021

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir gelinlik atölyesinde çıkan yangında içeride kalan Safiye Çepni (54), itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle dışarıya çıkarıldı. Yangın, dün saat 11.00 sıralarında Akdeniz Mahallesi Necatibey Bulvarı üzerinde bulunan bir işhanının 6'ncı katındaki gelinlik atölyesinde meydana geldi.

HAREKETE GEÇTİLER
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, dumanları gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis, AKS 110 ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışanlardan Safiye Çepni'nin atölyede olduğu bilgisi üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle atölyenin camını kırarak Çepni'yi alevlerin arasından çıkardı. Dumandan etkilen Çepni, ilk müdahalenin ardından Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Mert ALPDÜNDAR

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