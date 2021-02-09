Biz bu filmi gördük

Menemen ilçesinde belediye otobüsüne binen bir kadını, "Nasıl başörtüsü giyebilirsin!" deyip darp ettiği ileri sürülen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, saldırıya uğrayan K.Ö. ise Yeni Asır'a konuştu.

DARP EDİP YARALADI

Menemen ilçesinde 5 Şubat günü saat 18.00 sıralarında iddiaya göre belediye otobüsüne binen başörtülü bir kadının yanına daha önce tanımadığı E.Ç. (55) isimli bir şahıs gelerek, "Nasıl başörtüsü giyebilirsin, Türkiye'de bu olmaz, Atatürk kılık kıyafeti kaldırdı. Sen gericisin, çağdaş bir ülkedeyiz Atatürk'e ihanet ediyorsun" diyerek saldırdı. E.Ç. ardından başörtülü kadını otobüs içerisinde tekme ve tokat atarak darp edip yaraladı. Olay otobüsteki vatandaşların araya girmesiyle durulurken, saldırgan E.Ç. uzaklaştırılarak etkisiz hale getirildi. Talihsiz kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda şüpheli E.Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

'BİR KASIT OLABİLİR'

Menemen Adliyesi'ne sevk edilen şüphelinin ifadesinde, başörtülü kadını görünce sinirlenerek yanına gittiğini ve 'Atatürk başörtüsünü yasakladı' diyerek bir kaç defa vurduğunu beyan edip suçlamayı kabul ettiği öne sürüldü. Şüpheli, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Darp edilen K.Ö. ise Yeni Asır'a konuştu. Yıllardır aynı numaralı otobüse bindiğini ancak saldırganı bugüne kadar hiç görmediğini belirten K.Ö, "Bu adamı bu otobüste ve hayatımda ilk kez gördüm. Bu işi yapmış olabilir" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL