Büyükşehir’in dağıttığı sütler bozuk çıktı

Büyükşehir Belediyesi'nce o bölgeye dağıtılan sütlerin yönetim kurulu başkanlığını Neptün Soyer'in yaptığı Köy-Koop tarafından temin edildiği öğrenildi. Sütlerin bozuk çıkmasına tepki gösteren aileler, "Verilen sütleri her ihtimale karşı bebeklerimize içirmeden önce tadıyoruz. İyi ki tedbirli davranmışız yoksa Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatiften alıp, bizlere gönderdiği bozuk sütler yüzünden çocuklarımız zehirlenebilirdi" dedi.



NEDENİ BELİRLENEMEDİ

2006 yılından beri 'Süt Kuzusu' projesini Tire Süt Kooperatifi ile sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında CHP'li Tunç Soyer'in talimatı ile yönetim kurulu başkanlığını Neptün Soyer'in yaptığı İzmir Köy-Koop Birliği üyesi kooperatifleri de bu projeye dahil etti. Böylece Büyükşehir çatısı altında belirli bölgelere Köy Koop üyesi kooperatiflerden tedarik edilen sütler de dağıtılmaya başlandı. Bayraklı Emek Mahallesi'nde geçtiğimiz gün ise, 1-5 yaş aralığındaki çocukları için başvuru yapan ailelere Köy Koop'tan temin edilerek dağıtılan bazı sütlerin bozuk olduğu ortaya çıktı. Emek Mahallesi 7257 Sokak ve çevre sokaklarda yaşanan olayda, dağıtılan sütlerin son kullanma tarihlerinin geçmemiş olmasına rağmen sütlerin zamanında önce bozulmuş oldukları anlaşıldı. Dağıtılan sütlerin hangi koşullarda saklandığı ya da nasıl kısa zamanda bozuldukları ise henüz belirlenemedi.





GÜVENİMİZ SARSILDI

AİLELER teslim aldıkları sütleri çocuklarına içirmeden önce tattıklarında şok yaşadı. Mahalleli bir anne, ihmale dikkat çekerken, belediyenin dağıttığı sütü önce kendisinin tattığını, bozuk olduğunu anlayınca da yetkililere haber verdiğini söyledi. Aynı mahallede yaşayan başka bir aile ise dağıtılan sütlerin bozuk çıktığı belirterek, "İlk tattığımızda tadı ekşi geldi. Bardağı boşalttığımızda da yoğurt gibi olmuştu. Sanıyorum saklama, taşıma soğuk zincirine dikkat edilmiyor. Çocuklarımıza içirmediğimiz için çok şükür bir sorunla karşılaşmadık. Yetkilileri aradık, 2 saat içerisinde gelip sütleri yenileri ile değiştirdiler ancak bu sütlere karşı güvenimiz sarsıldı. Önceden kendimiz tatmasaydık, evladımızın zehirlenme riski yüksekti" diye konuştu.

Metin BURMALI